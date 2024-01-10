"Придавило, не могла встать": жительница ВКО рассказала, как на нее рухнул снег с крыши
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Жителей ВКО и других регионов Казахстана взволновало появившееся сегодня видео о том, как на женщину рухнула с крыши огромная масса снега. Пенсионерка рассказала о своем состоянии после случившегося, передает YK-news.kz.
Инцидент произошел в городе Алтае Восточно-Казахстанской области.
"Я вышла на улицу прогуляться и подышать свежим воздухом. Возле дома на меня с крыши рухнул снег. Мне придавило ноги, я не могла встать. Хорошо, что прохожие помогли", - рассказала Людмила Шматова.
Пожилая женщина отметила, что не имеет к кому бы то ни было претензий.
"Претензий я ни к кому не имею. Со мной все нормально. За сутки у нас действительно выпало очень много снега, мы начали собирать деньги на уборку, но крышу пока не успели очистить", - - говорит пенсионерка.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что в ВКО на пенсионерку рухнула с крыши снежная масса. Момент попал на видео и выглядел жутко.
Женщина вышла из подъезда, опираясь на трость. Снег, упавший с крыши, буквально сбил ее с ног и полностью завалил ее. На помощь подоспел прохожий.
Отметим, что накануне в городе прошел сильный снегопад. В частности, из-за него школьники были переведены на дистанционное обучение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2054849-pridavilo-ne-mogla-vstat-zhitelnitsa-vko-rasskazala-kak-na-nee-ruhnul-sneg-s-kryshi/