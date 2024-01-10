"Придавило, не могла встать": жительница ВКО рассказала, как на нее рухнул снег с крыши

Жителей ВКО и других регионов Казахстана взволновало появившееся сегодня видео о том, как на женщину рухнула с крыши огромная масса снега. Пенсионерка рассказала о своем состоянии после случившегося, передает YK-news.kz.

Инцидент произошел в городе Алтае Восточно-Казахстанской области.

"Я вышла на улицу прогуляться и подышать свежим воздухом. Возле дома на меня с крыши рухнул снег. Мне придавило ноги, я не могла встать. Хорошо, что прохожие помогли", - рассказала Людмила Шматова.

Пожилая женщина отметила, что не имеет к кому бы то ни было претензий.

"Претензий я ни к кому не имею. Со мной все нормально. За сутки у нас действительно выпало очень много снега, мы начали собирать деньги на уборку, но крышу пока не успели очистить", - - говорит пенсионерка.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что в ВКО на пенсионерку рухнула с крыши снежная масса. Момент попал на видео и выглядел жутко.

Женщина вышла из подъезда, опираясь на трость. Снег, упавший с крыши, буквально сбил ее с ног и полностью завалил ее. На помощь подоспел прохожий.

Отметим, что накануне в городе прошел сильный снегопад. В частности, из-за него школьники были переведены на дистанционное обучение.