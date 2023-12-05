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Умер экс-аким ЗКО Нажамеден Искалиев

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Нажамеден Искалиев
Нажамеден Искалиев. Фото: zhaikpress.kz

На 83-м году жизни умер Нажамеден Искалиев, который возглавлял ЗКО почти год – с февраля 1992-го по январь 1993 года, передает портал "Мой город".

Нажамеден Искалиев – казахстанский государственный деятель, дипломат, первый секретарь Уральского обкома Компартии Казахстана.

Как сообщает издание, он родился 5 сентября 1941 года в селе Байбек Красноярского района Астраханской области. С февраля 1992-го по январь 1993 года был главой Западно-Казахстанской областной администрации. С января по ноябрь 1993 год возглавлял Кокчетавскую областную администрацию.

Также он работал чрезвычайным и полномочным послом РК в Таджикистане, Узбекистане и Украине. Был почетным гражданином Уральска.

Кроме того, Нажамедин Искалиев является отцом экс-акима ЗКО Гали Искалиева, который был на этой должности с 2019 по 2022 год.

Напомним, ранее в Алматы на 85-м году ушел из жизни генерал-майор Алмасбек Абдрахманов.

Также умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков – ему было 73 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2049299-umer-eks-akim-zko-nazhameden-iskaliev/

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