Умер экс-аким ЗКО Нажамеден Искалиев

На 83-м году жизни умер Нажамеден Искалиев, который возглавлял ЗКО почти год – с февраля 1992-го по январь 1993 года, передает портал "Мой город".

Нажамеден Искалиев – казахстанский государственный деятель, дипломат, первый секретарь Уральского обкома Компартии Казахстана.

Как сообщает издание, он родился 5 сентября 1941 года в селе Байбек Красноярского района Астраханской области. С февраля 1992-го по январь 1993 года был главой Западно-Казахстанской областной администрации. С января по ноябрь 1993 год возглавлял Кокчетавскую областную администрацию.

Также он работал чрезвычайным и полномочным послом РК в Таджикистане, Узбекистане и Украине. Был почетным гражданином Уральска.

Кроме того, Нажамедин Искалиев является отцом экс-акима ЗКО Гали Искалиева, который был на этой должности с 2019 по 2022 год.

Напомним, ранее в Алматы на 85-м году ушел из жизни генерал-майор Алмасбек Абдрахманов.

Также умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков – ему было 73 года.