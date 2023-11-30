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Стали известны подробности гибели 21-летнего курсанта МВД в Актобе

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Курсант военного института
Курсант военного института. Иллюстративное фото: instagram.com/visvsila

Накануне стало известно, что в Актобе умер 21-летний курсант. В больницу он поступил в тяжелом состоянии. В институте объяснили, почему никто не заметил болезни, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали медики, причиной смерти молодого человека стала двусторонняя пневмония - инфекция поразила 80% легких. При этом в больницу курсант был доставлен уже в крайне тяжелом состоянии.

"Мы его госпитализировали в реанимацию. Сразу начали интенсивную терапию. Провели консилиум и ежедневно это делали. Корригировали состояние, но, к сожалению, спасти его не удалось. Было осложнение на сердце – инфекционный эндокардит. Это привело к летальному исходу. Он говорил: «Я не обращался». Потому что в такой среде, наверное, не принято жаловаться", - сообщил заместитель главврача Актюбинского центра фтизиопульмонологии Нурлан Ильясов.

Врачи рассказывают, что такая запущенная форма пневмонии не могла развиться в короткое время. Усугубило ситуацию и то, что у парня был врожденный порок сердца. При этом медики не понимают, как в институте могли не заметить, что парень сильно болен.

Сам курсант еще перед смертью в реанимации рассказывал, что почувствовал недомогание раньше, однако в медсанчасть обратился лишь после того, как начался кашель с кровью.

По данным телеканала, родные уже забрали тело курсанта домой. В Актобе его перевели из области Ұлытау – на двухмесячные курсы.

В самом институте сейчас началась внутренняя проверка. Но руководство считает, что никакой вины сотрудников в случившемся нет.

"По утрам обходы есть. Есть медсанчасть. Те слушатели, у которых имеются, скажем, жалобы на состояние здоровья, они обязательно приходят в медсанчасть. Медкомиссию он у нас не проходил. Проходит он медкомиссию, как правило, в другом месте, откуда его направили к нам на обучение", - объяснил начальник Актюбинского юридического института МВД им. М. Букенбаева Нуркен Мухаметкалиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2048305-stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-21-letnego-kursanta-mvd-v-aktobe/

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