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Курсант МВД умер в Актюбинской области

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Курсант военного института
Курсант военного института. Иллюстративное фото: instagram.com/visvsila

Курсант Актюбинского института МВД умер из-за двусторонней пневмонии. Юноше был всего 21 год. Подробности рассказал глава облздрава Рустем Исаев, передает "Мой город".

Информация о гибели юноши появилась в Сети 27 ноября. Позже ее подтвердил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

По данным издания, скончавшийся юноша приехал в Актобе из Туркестанской области. 21 ноября его госпитализировали в реанимацию с диагнозом "внебольничная двухсторонняя тотальная пневмония, тяжелое течение с поражением 80% легочной ткани".

Состояние было осложнено развившимся сепсисом. У больного была дыхательная недостаточность третьей степени, двухсторонний плеврит, кровохарканье, он страдал врожденным пороком сердца, отметил Исаев.

В облздраве добавили, что до поступления в больницу юноша болел 20 дней, но не обращался к медикам.

21 ноября ему резко стало хуже и он обратился в медчасть института. Врач направил его на рентген и назначил лечение. В городской больнице ему поставили двустороннюю пневмонию. В тот же день его госпитализировали.

"27 ноября, несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние больного ухудшалось. У него прогрессировала дыхательная недостаточность, его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. В 11:20 больной скончался.

Посмертный диагноз — внебольничная двусторонняя тотальная пневмония, тяжелое течение", — рассказали в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По данным издания, курсант служил в армии в ВВС.

Напомним, в конце сентября во время проведения работ на учебном полигоне в Мангистауской области произошел взрыв неизвестного вещества. Погиб солдат-срочник. По факту гибели солдата было начато досудебное расследование по части 2 статьи 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека".

Тогда же сообщалось, что в Жамбылской области три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне - инцидент произошел во время учебных стрельб.

12 ноября военнослужащий-"контрактник" в Петропавловске получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Спасти мужчину не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2048092-kursant-mvd-umer-v-aktyubinskoy-oblasti/

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