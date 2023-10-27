Павлодарец лишился жизни из-за бутылки вина

В Павлодаре мужчина получил удар ножом в грудь, а после еще и в шею из-за бутылки вина. Перед судом предстал знакомый погибшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Как следует из материалов дела, двое мужчин устроили застолье в апреле 2023 года. Из-за бутылки вина завязался словесный конфликт, который перерос в драку.

Один из мужчин стал бить другого по голове и телу. Ответная реакция последовала более жесткая. Второй схватился за нож, который сначала вонзил в грудь оппонента, а после - в шею.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

"С учетом смягчающих обстоятельств (частичное признание вины, раскаяние в содеянном преступлении) суд назначил обвиняемому по ст.99 ч.1 УК наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Осужденного также обязали выплатить 2 млн тенге морального вреда потерпевшей стороне и еще почти 300 тысяч тенге - материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Павлодаре рассмотрели другое дело об убийстве. Как рассказали в МВД, 2 января в полицию с явкой с повинной обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что в середине сентября 2022 года расправился со своей знакомой 1964 года рождения.

Горожанин уточнил, что в тот день, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки с женщиной. Позже между ними возник конфликт. В результате он задушил знакомую, а тело закопал во дворе дома, где проживал.

Стражами порядка было проведено расследование по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство), дело направили в суд. В итоге мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.