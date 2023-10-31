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Женщину и ее детей нашли мертвыми в доме в Костанайской области

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Дом в деревне
Дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщина и ее дети скончались в доме в Костанайской области. Глава семьи госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, 30 октября в селе Лесное в Федоровском районе в частном жилом доме при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в районную больницу хозяин жилища 1975 года рождения. Погибли хозяйка дома 1984 года рождения, а также дети 2013 и 2008 годов рождения.

На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области.

Предварительная причина гибели и травмирования: отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по данному адресу 10 февраля 2022 года ОЧС Федоровского района была осуществлена агитационно-профилактическая работа с проведением инструктажа по соблюдению правил пожарной безопасности под роспись.

В ходе обхода выявлено 3 нарушения (скрутка проводов, трещины в дымоходе и чугунной плите).

В ДЧС рассказали, что нужно делать, чтобы избежать трагедии:

  • визуально осмотрите печь и дымоход - при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;
  • на полу возле топочной дверцы установите металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;
  • на постоянной основе очищайте дымоход от сажи - не менее одного раза в два месяца, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;
  • категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;
  • запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника, это чревато отравлением угарным газом;
  • ни в коем случае не доверяйте топить печь детям, не оставляйте их наедине с топящейся печью;
  • при чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Напомним, недавно в частном доме в микрорайоне Ынтымак в Шымкенте погибла семья из 5 человек (родители и их дети). Предположительно, это тоже произошло из-за отравления угарным газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2043429-zhenschinu-i-ee-detey-nashli-mertvymi-v-dome-v-kostanayskoy-oblasti/

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