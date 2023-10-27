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Родителей и их детей нашли мертвыми в доме в Шымкенте

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Дом
Дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в частном доме в микрорайоне Ынтымак погибла семья из 5 человек (родители и их дети). Предположительно, это произошло из-за отравления угарным газом. Об этом сообщил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города на своей официальной странице в Instagram, все учреждения экстренного реагирования оперативно выехали на место происшествия.

"Встретившись с родственниками погибших, я выразил им соболезнования. Со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку. Поручаю департаменту по чрезвычайным ситуациям, газоснабжающим службам, районным акиматам провести комплексную проверку газового оборудования в многоэтажном и частном секторах. Кроме того, проверяются дома, где используется печное отопление.

Прошу жителей нашего города строго соблюдать технику безопасности при использовании газа в квартирах, частных домах. В случае возникновения фактов необходимо оперативно информировать службы по номерам 102, 103, 104", - написал аким Шымкента.

Как избежать отравления угарным газом

Спасатели отмечают, что отравление угарным газом является одним из состояний человека, которое может повлечь за собой летальный исход. Как правило, оно наступает в результате неисправной работы печного отопления, при нахождении в очаге пожара, в закрытом автомобиле с включенным двигателем.

Угарный газ совершенно не имеет запаха, поэтому отравление может произойти очень незаметно.

Несчастные случаи можно предотвратить следующим образом:

  • устранить поступление угарного газа;
  • вынести пострадавшего на свежий воздух; 
  • если пострадавший в сознании, его необходимо уложить, обеспечить покой и непрерывный доступ свежего воздуха (обмахивать газетой, включить вентилятор или кондиционер);
  • если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать закрытый массаж сердца и искусственное дыхание до приезда скорой помощи или до прихода в сознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2042863-roditeley-i-ih-detey-nashli-mertvymi-v-dome-v-shymkente/

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