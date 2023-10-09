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Хотел растопить баню: ребенок получил серьезные ожоги в ЗКО

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Ребенок лежит в больнице
Капельница в больнице. Иллюстративное фото: kan2d/Getty Images

13-летний мальчик обжег лицо и шею, пытаясь растопить баню в ЗКО - его госпитализировали в больницу. В ДЧС региона рассказали подробности, пишет "Мой город".

Инцидент произошел 1 октября в селе Шынгырлау. 13-летний ребенок получил термические ожоги 24% площади кожного покрова. Он обжег лицо, шею, верхние конечности и колено.

Как заявили в ДЧС, это случилось в результате того, что печь в бане пытались разжечь при помощи горючих жидкостей.

В тот же день пострадал еще один подросток - 15-летний житель села Переметное района Байтерек получил термический ожог 30% тела.

Оба пострадавших были доставлены в центральные больницы районов.

По информации ДЧС ЗКО, за девять месяцев этого года в ЗКО произошло 419 пожаров. В них погибли восемь человек, еще семь человек получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в Петропавловске произошло возгорание газовоза на территории заправки. В результате произошедшего пострадал водитель грузовика.

Позже выяснилось, что мужчина получил серьезные ожоги. Врачи сообщили, что обгорело 90% тела пострадавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также напомним, что в тот же день похожая история произошла в Алматы - на территории АЗС загорелся грузовик, перевозивший бочки с ГСМ. К счастью, все закончилось благополучно - машину откатили от заправки, а взрыв удалось предотвратить. Никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2040106-hotel-rastopit-banyu-rebenok-poluchil-sereznye-ozhogi-v-zko/

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