Вертолет, 10 катеров и десятки человек ищут пропавшего у Каспийского моря мужчину

Поиски мужчины на Каспии. Фото: lada.kz

В Мангистауской области спасатели, чиновники и волонтеры ищут мужчину, пропавшего 29 июля у Каспийского моря. К поискам привлекли вертолет, катера и около 20 единиц техники.

Как пишет Lada.kz, ссылаясь на информацию от волонтеров Lider.kz, 29 июля вечером пять рыбаков ставили сети примерно в семи километрах от села Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи.

Предполагается, что мужчина мог утонуть.

В акимате Каракиянского района сообщили, что к поискам привлечены сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтеры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.

На сайте МЧС РК сообщается, что поисково-спасательные работы охватывают территорию от местности Сарша по берегу моря. В поисках задействовано около 60 человек и 20 единиц техники, в том числе 1 вертолет, 10 катеров и внедорожники. Еще 7 водолазов ведут поисковые работы в море.

В ведомстве также подчеркнули, что ведется беспилотный мониторинг территории, где пропал мужчина.

Напомним, на прошлой неделе в 51 км от Актау трех девушек унесло в Каспийское море на надувном матрасе. Сначала их поисками занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы ДКНБ и ДП. Позже к мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспаса". Девушек удалось найти на следующий день в 22 километрах от берега - ночь они провели в море на матрасе.

Добавим, что ранее в одном из региональных ДЧС напоминали о правилах безопасности на воде в летний период:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

не нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

купаться в специально отведенных для этого местах;

не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;

категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках: подручное средство может оказаться неисправным, порваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2030614-vertolet-10-katerov-i-desyatki-chelovek-ischut-propavshego-u-kaspiyskogo-morya-muzhchinu/