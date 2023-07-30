Уронил игрушку: мальчик застрял рукой в яме в Уральске

Спасатели. Фото: mgorod.kz

Помощь спасателей понадобилась трехлетнему ребенку в Уральске - рука мальчика застряла в яме, когда он полез в нее за игрушкой, передает издание "Мой Город".

По информации ДЧС ЗКО, инцидент произошел поздним вечером 27 июля.

Очевидцы происшествия говорят, что ребенок играл во дворе, когда его игрушка упала в яму вблизи трансформатора. Мальчик попытался достать ее, но рука застряла в яме.

Произошедшее увидела соседка ребенка - она вызвала экстренные службы на место событий.

"Ребенок лежал совсем тихо, как будто бы спал. Рядом сидели родители, вокруг дежурили медики и полицейские. Потом приехали спасатели, они так быстро вытащили руку, ребенок даже не успел заплакать", - рассказала местная жительница.

Произошедшее также прокомментировали в УОЗ, там сообщили что травм у ребенка не было - от стационарного лечения родители отказались.

Напомним, что недавно двухлетний малыш застрял в стиральной машинке. Инцидент тоже произошел в Уральске. Прибывшие по адресу спасатели с помощью специальных инструментов извлекли ребенка из машинки и передали его родителям. На месте малышу была оказана первая медицинская помощь.

Не так давно нога 10-летнего мальчика застряла в фонтане в Атырау, а именно в сливной трубе. С помощью специальных средств удалось извлечь ногу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2030588-uronil-igrushku-malchik-zastryal-rukoy-v-yame-v-uralske/