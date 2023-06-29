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Почти 60 человек отравилось после посещения кафе в Кентау: заведено уголовное дело (видео)

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Летние столики перед кафе
Кафе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кентау к Медикам обратились 58 человек – все они ели в одном и том же кафе. В прошлом году после посещения того же заведения было госпитализировано более 160 человек, передает телеканал "Хабар 24".

По факту массового отравления в Кентау было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

По данным телеканала, вчера за медпомощью обратились 58 человек, в их числе 27 детей. Выяснилось, что все они заказывали еду в одном из кафе быстрого питания. Сейчас 19 человек госпитализированы в инфекционное отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Сообщается, что специалисты взяли в кафе пробы для лабораторного исследования.

При этом, как отметили корреспонденты, это не первое массовое пищевое отравление в Кентау – осенью прошлого года в больницы города госпитализировали 168 человек, которые заказывали еду в этом же местном кафе. Тогда общепит временно закрыли. Санэпиднадзор выяснил, что у владельца заведения не было санитарных документов, а у поваров – справок о прохождении медосмотра.

"Все больные проявляют жалобы на повышение температуры, многократную рвоту, жидкий стул. Свое заболевание все связывают с употреблением пищевой продукции, которая была приобретена в кафе "Ризык Рауаны".

На сегодня деятельность кафе приостановлена, начата внеплановая проверка. Привлечены специалисты областного Департамента санэпид контроля. Возбуждено уголовное дело. Противоэпидемические мероприятия в очаге сейчас продолжаются", – заявила Есмагамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2026711-pochti-60-chelovek-otravilos-posle-posescheniya-kafe-v-kentau-zavedeno-ugolovnoe-delo-video/

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