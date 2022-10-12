Больше 140 человек отравились суши и пиццей в кафе Кентау

Пицца. Иллюстративное фото: pixabay.com

На администрацию одного из кафе Туркестанской области завели дело - за два месяца в заведении отравились в общей сложности 168 человек. Проверка выявила в общепите жуткую антисанитарию, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, сразу 145 человек заразились кишечной инфекцией, отведав приготовленные в одном из кентауских кафе суши, пиццу и картофель фри. Больные стали массово поступать в стационары в минувшие выходные.

Санэпидемиологи и полиция сразу провели внеплановую проверку, после которой заведение закрыли. Выяснилось, что у кафе отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санкнижек. Нет и документов о безопасности продуктов.

Известно, что в августе в том же кафе уже было массовое отравление. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч.

"Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 госпитализированы, 47 направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау – 67. Из них пять беременных женщин и 33 ребенка.

Состояние всех на сегодняшний день средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем", — проинформировала замруководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992227-bolshe-140-chelovek-otravilis-sushi-i-pitstsey-v-kafe-kentau/