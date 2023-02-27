Уличные собаки напали на девушку в Костанае

Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанае бродячие собаки напали на студентку, которая шла на учебу. Девушка не пострадала, но попросила городские власти решить проблему с уличными собаками, передает Alau.kz.

Она рассказала, что шла по привычной дороге, когда на нее набросились две собаки.

Спастись девушке удалось благодаря проезжавшим водителям, которые гудками распугали собак. К счастью, пострадала только куртка.

При этом в управлении ветеринарии сообщили, что на этот год в регионе было выделено 86 млн тенге на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование бродячих животных.

"Отловом занимаются зооволонтеры. В таких, крайне опасных, случаях они выезжают по заявке, отлавливают агрессивных собак", – объяснила замглавы ведомства Айнагуль Кушубенова.

Отметим, что в марте прошлого года в Казахстане в силу вступил Закон "Об ответственном обращении с животными", который регулирует отношение общества к животным для их защиты, а также для укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности при обращении с животными.

Одна из глав этого закона касается обращения с безнадзорными и бродячими животными.

"Регулирование численности бродячих животных представляет собой комплекс мер, предпринимаемых государством, индивидуальными предпринимателями и негосударственными юридическими лицами, занимающимися отловом, временным содержанием и умерщвлением животных, для уменьшения количества бродячих животных путем стерилизации, обустройства животных, проведения образовательных мероприятий и разъяснительных работ с населением", – говорится в тексте закона.

При этом регулирование численности бродячих животных путем их умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы Адилет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2010928-ulichnye-sobaki-napali-na-devushku-v-kostanae/