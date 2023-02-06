В Актюбинской области двое мужчин отправились искать скот, но потерялись сами

Спасенные. Фото с места событий: МЧС РК

Двое жителей Актюбинской области потерялись во время поиска скота - им потребовалась помощь спасателей, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

В минувшую субботу, 4 февраля, примерно в 20:00 в Службу спасения 112 поступило сообщение о пропавших.

Как уточнили в МЧС, из 71 разъезда Тогызского сельского округа Шалкарского района Актюбинской области двое мужчин вышли на поиски скота и не вернулись.

Спасатели приступили к поискам пропавших мужчин.

Как отметили в ведомстве, в результате оперативных поисков в 23:00 силами спасателей в 15-ти километрах от населенного пункта пропавшие 39-летний и 23-летний мужчины были найдены.

Напомним, недавно полицейские Туркестанской области нашли пропавшую 25 лет назад иностранку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2008109-v-aktyubinskoy-oblasti-dvoe-muzhchin-otpravilis-iskat-skot-no-poteryalis-sami/