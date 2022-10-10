Появились новые подробности загадочного исчезновения друзей в Павлодарской области

Поиски. Фото: polisia.kz

Новые подробности загадочного исчезновения двух друзей в Павлодарской области озвучили в полиции. Поиски без вести пропавших продолжаются, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как стало известно, 8 октября в полицию Экибастуза с заявлением обратилась 64-летняя местная жительница. Она попросила оказать содействие в поиске ее 69-летнего супруга.

По словам женщины, 5 октября около 12.30 часов на личном автотранспорте "УАЗ" муж выехал на рыбалку со своим приятелем, но домой до сих пор не вернулся.

9 октября в ходе проведения поисковых мероприятий и осмотра места происшествия на озере Кутаяксор обнаружен "УАЗ".

"Документы, денежные средства, сотовые телефоны, ключи от автомашины найдены в салоне. Однако отсутствовала резиновая лодка, но лежали на месте спасательные жилеты", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что поиски пропавших продолжаются. На месте работают сотрудники полиции, ЧС, водолазы, кинологи и волонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что два друга пропали при загадочных обстоятельствах в Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1991928-poyavilis-novye-podrobnosti-zagadochnogo-ischeznoveniya-druzey-v-pavlodarskoy-oblasti/