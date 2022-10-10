Друзья пропали при загадочных обстоятельствах в Павлодарской области

Поиски. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Двое друзей отправились вместе на рыбалку на озеро Кутаяксор и пропали в Павлодарской области. Информацию о поисках распространили волонтеры, в ДП региона ее подтвердили, передает корреспондент NUR.KZ.

На странице волонтеров в Instagram указано, что мужчины пропали при загадочных обстоятельствах. Они поехали на рыбалку 5 октября, а 9 октября была обнаружена машина одного из них. При этом поисковики отмечают, что у друзей была резиновая лодка, однако ее на озере найти не удалось.

"Неужели люди совсем уже настолько очерствели, что не подумали о том, что, возможно, случилась беда, забрали лодку и никому об этом не сообщили?" - задаются вопросом волонтеры.

Они добавили, что озеро Кутаяксор небольшое. Прорабатывают разные версии пропажи двух друзей.

В ДП Павлодарской области подтвердили факт исчезновения рыбаков и сообщили, что проводятся поиски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1991881-druzya-propali-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-v-pavlodarskoy-oblasti/