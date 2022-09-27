Скелетированные человеческие останки нашли в тепловой камере в Петропавловске

Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Петропавловске обнаружены скелетированные человеческие останки. По данному факту работают полицейские. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, скелетированные человеческие останки были найдены еще 20 сентября в тепловой камере теплосети в районе пересечения улиц Амангельды и Брусиловского работниками бригады "Петропавловские Тепловые Сети".

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

"Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР. Назначены экспертизы", - пояснили в МВД РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловске выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции, которую продавали через торговые точки в Северо-Казахстанской области. Он располагался в складском помещении на территории одной из городских промышленных зон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1989854-skeletirovannye-chelovecheskie-ostanki-nashli-v-teplovoy-kamere-v-petropavlovske/