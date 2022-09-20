Суррогатный алкоголь производили в подпольном цеху в Петропавловске (видео)

Готовая продукция. Кадр из видео: АФМ РК

Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Петропавловске пресекли сотрудники областного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудниками департамента было ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных условиях был организован розлив суррогатного алкоголя.

По данным АФМ, подпольную продукцию разливали в пластиковые емкости объемом 5 литров. После, как отметили сотрудники ведомства, алкоголь продавали через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области.

В ходе осмотра было изъято более 16 тыс. литров спирта и спиртосодержащей жидкости, которая была разлита в пластиковые бутылки. Также сотрудники АФМ изъяли приспособления для розлива.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Как уточнили в АФМ, иная информация в соответствии с положениями УПК РК разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988709-surrogatnyy-alkogol-proizvodili-v-podpolnom-tsehu-v-petropavlovske-video/