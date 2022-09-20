Суррогатный алкоголь производили в подпольном цеху в Петропавловске (видео)
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Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Петропавловске пресекли сотрудники областного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Сотрудниками департамента было ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных условиях был организован розлив суррогатного алкоголя.
По данным АФМ, подпольную продукцию разливали в пластиковые емкости объемом 5 литров. После, как отметили сотрудники ведомства, алкоголь продавали через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области.
В ходе осмотра было изъято более 16 тыс. литров спирта и спиртосодержащей жидкости, которая была разлита в пластиковые бутылки. Также сотрудники АФМ изъяли приспособления для розлива.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Как уточнили в АФМ, иная информация в соответствии с положениями УПК РК разглашению не подлежит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988709-surrogatnyy-alkogol-proizvodili-v-podpolnom-tsehu-v-petropavlovske-video/