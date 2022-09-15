Двое рабочих погибли на дне канализационно-насосной станции в Кызылорде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Трагедия произошла в Кызылорде минувшей ночью - двое рабочих погибли на дне канализационно-насосной станции. Обстоятельства смерти двух мужчин выясняются.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области сообщили корреспондентам Sputnik Казахстан, что 15 сентября в 1:29 на пересечении улиц Кыдырова и Нурмакова в канализационно-насосной станции №12 погибли двое рабочих.

По информации ведомства, мужчины 1957 года рождения и 1968 года рождения получили отравление неизвестным веществом и скончались на месте.

Тем не менее, что конкретно произошло на дне станции, пока не известно, отметили в ДЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются - назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел в СКО. 31 августа в Управление полиции города Петропавловск поступило сообщение, что на одном из строительных объектов по улице Жамбыла обнаружены тела трех работников - один из них погиб, двое были доставлены в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988039-dvoe-rabochih-pogibli-na-dne-kanalizatsionno-nasosnoy-stantsii-v-kyzylorde/