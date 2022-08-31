Очищали водопроводные колодцы: 20-летний рабочий погиб в СКО

Фото с места событий: Polisia.kz

Трагедия произошла сегодня, 31 августа, в Петропавловске - 20-летний рабочий погиб на строительном объекте, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 31 августа в Управление полиции города Петропавловск поступило сообщение, что на одном из строительных объектов по улице Жамбыла обнаружены тела трех работников.

Предполагалось, что в ходе очистки водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих в возрасте 28, 20 и 18 лет.

Как оказалось, один из рабочих, 20-летний парень, погиб, еще двое пострадали. Их доставили в медучреждения города.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил охраны труда". Назначены соответствующие экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985576-ochischali-vodoprovodnye-kolodtsy-20-letniy-rabochiy-pogib-v-sko/