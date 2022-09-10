Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Студент третьего курса Уральского политехнического колледжа умер на уроке физкультуры в Уральске. Инцидент прокомментировали в Управлении образования ЗКО, пишет "Мой город".

По информации ведомства, юноша внезапно упал во время урока физкультуры.

"Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента", - заявили корреспондентам в управлении образования региона.

Несмотря на приложенные усилия, молодой человек все же скончался.

В ведомстве добавили, что студент не получал никаких ударов или травм, падение, по словам представителей управления образования, произошло без очевидной причины.

Напомним, на днях в ЗКО тело 5-летнего ребенка нашли в старом холодильнике. Мать погибшего ребенка заявила, что трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1987113-student-umer-na-uroke-fizkultury-v-uralske/