Тело 5-летнего ребенка нашли в старом холодильнике в ЗКО

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Страшная трагедия произошла в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. 27-летняя женщина обнаружила в старом холодильнике тело своего 5-летнего ребенка, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Сельчанка рассказала, что трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.

Тогда женщина в течение часа самостоятельно искала младшего сына. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где обнаружила тело ребенка.

Молодая мать вызвала скорую помощь, однако врачи констатировали смерть.

Медицинским исследованием установлено, что причиной смерти стала механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым.

"Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", - объяснили в полиции.

Факт зарегистрирован как несчастный случай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986583-telo-5-letnego-rebenka-nashli-v-starom-holodilnike-v-zko/