Два мальчика упали в Большой Алматинский канал и погибли

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В Большом Алматинском канале утонули два мальчика. Трагедия произошла 27 августа. Подробности озвучили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 27 августа в 13.29 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области от жителей села Ащибулак Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в Большом Алматинском канале утонули мальчики 2012 и 2015 годов рождения.

Дети по неосторожности упали в воду и их унесло течением.

Спасатели попросили не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Напомним, в начале мая двое детей утонули в оросительном канале в Алматинской области. Выяснилось, что девочка и мальчик играли в 300 метрах от дома без присмотра взрослых, упали в воду и погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985777-dva-malchika-upali-v-bolshoy-almatinskiy-kanal-i-pogibli/