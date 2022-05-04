Двое детей утонули в оросительном канале в Алматинской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Алматинской области

3 мая в 19.05 часов спасателям поступило сообщение о том, что в оросительном канале, расположенном на окраине села Жандосова в Карасайском районе, утонули двое детей 6 и 8 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала, ширина которого составляет 6 метров, а глубина - 1,5 метра, родственники уже извлекли тела девочки 2014 года рождения и мальчика 2015 года рождения.

Дети играли в 300 метрах от дома без присмотра взрослых, упали в воду и утонули.

Место происшествия. Фото: ДЧС Алматинской области

На место трагедии выезжали спасатели, полицейские и бригада скорой помощи.

"Во избежание гибели и несчастных случаев на воде ДЧС Алматинской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра. Пристальное внимание необходимо уделять тем, кто живет в непосредственной близости к каналам, рекам и водоемам", - обратились в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967987-dvoe-detey-utonuli-v-orositelnom-kanale-v-almatinskoy-oblasti/