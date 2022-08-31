Старший сын Че Гевары Камило скончался в Венесуэле

Камило Гевара Марч. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Старший сын Эрнесто Че Гевары Камило Гевара Марч скончался на 61-м году жизни во время поездки в Венесуэлу, об этом в Twitter сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью Марша Гевары", – говорится в публикации президента Кубы.

Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на кубинские СМИ, Камило Гевара Марч умер "в результате легочной эмболии, приведшей к инсульту". Ему было 60 лет. Он был старшим сыном кубинского революционного лидера Эрнесто Че Гевары.

Геваре Марчу было пять лет, когда его отца убили.

Ранее умер первый президент СССР Михаил Горбачев. Политик скончался на 92-м году жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985433-starshiy-syn-che-gevary-kamilo-skonchalsya-v-venesuele/