Поехали к отцу: один из мальчиков, спрыгнувших с поезда, скончался в Жамбылской области

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Двое детей 7 и 9 лет решили поехать к отцу и забрались на вагон грузового поезда, а когда тот начал разгоняться – спрыгнули. В результате полученных травм младший из братьев скончался, передает "МИА Казинформ".

Сообщалось, что дети находились у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, они решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе.

Мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда, но потом испугались и спрыгнули. Детей госпитализировали в Центральную районную больницу Таласского района.

В Управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали о состоянии братьев.

"Дети поступили экстренно в приемное отделение на скорой помощи в 23:00. Старший из братьев девяти лет поступил и госпитализирован в хирургическое отделение Таласской ЦРБ с сотрясением головного мозга, ушибленной раной височной области. Общее состояние – средней тяжести.

Второй ребенок семи лет поступил в очень тяжелом состоянии. Открытая тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, мозговая кома третьей степени, отек головного мозга, травматический шок четвертой степени. Травма получена во время того, как выпрыгивал из грузового поезда. Такой диагноз поставлен в связи с очень тяжелым общим состоянием", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мальчика немедленно поместили в реанимацию и оказали первичную реанимационную неотложную медицинскую помощь.

"Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. Прибывший врач нейрохирург из Тараза по вызову через авиацию оказал соответствующую медицинскую помощь. Однако общее состояние ребенка не изменилось, и спустя 12 часов он скончался", – добавили в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985404-poehali-k-ottsu-odin-iz-malchikov-sprygnuvshih-s-poezda-skonchalsya-v-zhambylskoy-oblasti/