Двое детей в Жамбылской области забрались на грузовой поезд, чтобы поехать к отцу

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Вчера вечером транспортные полицейские получили информацию о том, что на перегоне "Тамды-Талас" в Жамбылской области были замечены двое детей на вагоне грузового поезда. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП на транспорте.

В понедельник, 29 августа, в 22:40 в транспортную полицию поступило сообщение от 53-летнего пастуха, жителя Жамбылской области. Мужчина заявил, что на перегоне "Тамды-Талас" на вагонах движущегося грузового состава он заметил двух несовершеннолетних детей.

Отмечается, что полицейские сразу же приступили к поискам.

"В ходе поисковых мероприятий принятыми мерами сотрудники полиции в течение 40 минут обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата обнаружили рядом с железнодорожными путями близ станции Жума. Дети госпитализированы в Центральную больницу Талаского района", – говорится в сообщении ведомства.

Как установили стражи порядка, дети живут с матерью в селе Каратау. 29 августа они находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области.

"Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. Родители были в разводе. С этой целью на станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. По пути следования, при наборе грузовым составом скорости, дети испугались и спрыгнули близ станции Жума", – добавили полицейские.

Сейчас по данному факту полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железно дорожного транспорта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985387-dvoe-detey-v-zhambylskoy-oblasti-zabralis-na-gruzovoy-poezd-chtoby-poehat-k-ottsu/