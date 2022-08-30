24-летний солдат-контрактник скончался в Караганде

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Военнослужащий контрактной службы умер на территории воинской части МЧС в Караганде. У молодого человека внезапно остановилось сердце, передает "МИА Казинформ".

24-летний военнослужащий скончался на территории воинской части 52 859 Министерства по ЧС в Караганде. Отмечается, что он упал во время марша и перестал подавать признаки жизни – у молодого человека произошла внезапная остановка сердца.

"Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно скорую помощь, но спасти его не удалось", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Предварительной причиной смерти был назван панкреонекроз – наиболее тяжелое осложнение панкреатита, которое представляет собой сбой механизмов внутренней защиты поджелудочной железы от разрушающего действия панкреатических ферментов.

По словам командира воинской части Жаната Омарова, на здоровье молодой человек никогда не жаловался.

"Военнослужащего звали Елсултан. Он никогда не жаловался на здоровье. Ежегодно проходил медосмотр. Это обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом, в планах было продвигать его по службе", – рассказал подполковник Жанат Омаров.

Ранее сообщалось, что в Алматы погиб служащий Нацгвардии. По официальным данным, он допустил самострел из табельного оружия и скончался от полученных ранений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985375-24-letniy-soldat-kontraktnik-skonchalsya-v-karagande/