Служащий Нацгвардии погиб в Алматы

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В Алматы военнослужащий контрактной службы допустил самострел из табельного оружия и скончался от полученных ранений. Об этом сообщается на официальном сайте Нацгвардии РК.

Трагический инцидент произошел сегодня, 22 августа, около 15:15.

Сообщается, что при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 города Алматы 2001 года рождения допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова.

"В результате полученного ранения данный военнослужащий скончался", - сообщили представители Нацгвардии.

На данный момент правоохранительными органами проводятся следственные действия. Отмечается, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

"Главное командование и региональное командование "Оңтүстік" Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - добавили в пресс-службе.

Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984313-v-natsgvardii-soobschili-o-samostrele-odnogo-iz-sluzhaschih-v-almaty-soldat-pogib/