"Бросили тело в мешке": появились подробности гибели жителя СКО на золотодобывающей шахте

Погибший Дмитрий Шевченко. Кадр из видео: КТК

Гибель 23-летнего парня на старой золотодобывающей шахте расследуют в Акмолинской области. Родители молодого человека рассказали новые подробности. По их словам, тело сына в мешке к дому привезли неизвестные, бросили и исчезли. В полиции завели уголовное дело, передает КТК.

Две недели назад 23-летний житель Северо-Казахстанской области Дмитрий Шевченко нашел работу по интернету. После чего почти сразу уехал за 400 км в соседний регион.

Родные уже ждали парня с первой зарплатой, однако вместо этого трое неизвестных привезли его тело в мешке.

"На легковой машине, на 15-й, там 14-я модель "Жигули", привезли. Узнали, что этот дом, занесли в дом, бросили, как собаку, и уехали. Весь переломанный: руки, ноги, грудная клетка, голова - все, все буквально взрывом его разорвало", - рассказывает дядя погибшего Андрей Шевченко.

Родные отмечают, что Дмитрий, как и все "черные" старатели, пользовался взрывчаткой. Трагедия случилась на территории шахты "Западная" в поселке Бестобе. Рудник считается старым и временно закрытым, но охраняется.

В ДП Акмолинской области сообщили, что те самые трое неизвестных уже допрошены. Заведено уголовное дело.

Дмитрия Шевченко похоронили.

Напомним, ранее стражи порядка рассказали, что выясняют обстоятельства смерти 23-летнего жителя Северо-Казахстанской области на территории шахты в поселке Бестобе. Известно, что это уже третья смерть "черного" старателя за последний месяц. По словам родных, основной причиной трагедий является отсутствие работы в селах.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984064-brosili-telo-v-meshke-poyavilis-podrobnosti-gibeli-zhitelya-sko-na-zolotodobyvayuschey-shahte/