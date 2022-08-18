Тело мужчины нашли на золотодобывающей шахте в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Обстоятельства смерти жителя Северо-Казахстанской области на территории шахты в поселке Бестобе выясняют акмолинские полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Акмолинской области, 17 августа к стражам порядка Степногорска поступило сообщение о том, что в поселке Бестобе на территории шахты "Западная" скончался 23-летний житель Айыртауского района СКО.

Предварительно установлено, что молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту.

По данному факту правоохранители начали досудебное производство по ст.269-1 ч.3 УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект).

"В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в золотодобывающей шахте Бестобе нашли тело в спальном мешке. Позже появилась информация об обнаружении мертвым еще одного мужчины. Оба они оказались "черными" старателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983810-telo-muzhchiny-nashli-na-zolotodobyvayuschey-shahte-v-akmolinskoy-oblasti/