11-летняя девочка утонула в Атырауской области

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Трагедия произошла на водоеме в Атырауской области - утонула 11-летняя девочка. Тело ребенка удалось достать лишь на следующий день, пишет издание "Мой Город".

В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что 13 августа днем, примерно в 13:50, девочка 2011 года рождения утонула в реке Шароновка на окраине села Хиуаз в Курмангазинском районе.

Поиски ребенка начались в 15:40 - девочку искали более 25 человек.

В 23 часа их пришлось приостановить до утра, добавили в ведомстве.

Утром 14 августа поиски возобновили - в 8:45 местные жители обнаружили и извлекли из воды тело девочки.

Напомним, на прошлой неделе в Костанайской области в течение нескольких дней велись поиски пропавшей 5-летней девочки. К сожалению, ребенок погиб - девочка утонула в водоеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983079-11-letnyaya-devochka-utonula-v-atyrauskoy-oblasti/