Девочка утонула в реке Бадам в Шымкенте

Фото: Facebook / Shymkent Qalasynyn Tjd

Несчастный случай произошел в воскресенье, 7 августа, в Шымкенте - 11-летняя девочка утонула в реке Бадам, сообщается на .

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в в жилом массиве "Карабастау" Енбекшинского района.

Сообщение на пульт ДЧС поступило примерно в 3 часа дня.

"По предварительным данным, девочка 2011 года рождения упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела", - рассказали в департаменте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС несколько часов проводили поисковые работы под водой.

"В результате водолазы-спасатели нашли тело девочки, извлекли из воды и передали родственникам", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее подобная трагедия произошла в Западно-Казахстанской области - в реке Урал утонули мужчина и его племянник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982138-devochka-utonula-v-reke-badam-v-shymkente/