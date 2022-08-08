Девочка утонула в реке Бадам в Шымкенте
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Несчастный случай произошел в воскресенье, 7 августа, в Шымкенте - 11-летняя девочка утонула в реке Бадам, сообщается на официальной Facebook-странице ДЧС Шымкента.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в в жилом массиве "Карабастау" Енбекшинского района.
Сообщение на пульт ДЧС поступило примерно в 3 часа дня.
"По предварительным данным, девочка 2011 года рождения упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела", - рассказали в департаменте.
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС несколько часов проводили поисковые работы под водой.
"В результате водолазы-спасатели нашли тело девочки, извлекли из воды и передали родственникам", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее подобная трагедия произошла в Западно-Казахстанской области - в реке Урал утонули мужчина и его племянник.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982138-devochka-utonula-v-reke-badam-v-shymkente/