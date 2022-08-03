Мужчина с племянником утонули в реке Урал в ЗКО

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Накануне трагедия произошла в поселке Акжайык Теректинского района - в реке Урал утонули два человека - мужчина и его племянник, сообщает издание "Мой Город".

Как рассказали в ДЧС региона корреспондентам, 2 августа днем, примерно в 16:00, двое взрослых и четверо детей купались в реке Урал.

В какой-то момент 35-летний мужчина заметил, что двое детей начали тонуть. Он сумел спасти свою дочь, однако вытащить из воды 7-летнего племянника ему не удалось.

Мужчина, к сожалению, не справился с течением и утонул.

"До прибытия спасателей местные жители нашли и извлекли из воды тело мужчины. Ребенка найти пока не удалось, поисково-спасательные работы продолжаются", - прокомментировал гибель двух людей заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев.

По его информации, на месте работают восемь сотрудников ДЧС и две единицы техники.

Он также добавил, что участок, где произошла трагедия, не оборудован для купания, средняя глубина там составляет около 10 метров, ширина - 50 метров, течение воды свыше одного метра в секунду, примерная температура воды составляла 15-17 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981552-muzhchina-s-plemyannikom-utonuli-v-reke-ural-v-zko/