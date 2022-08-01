Поиски тела районного акима продолжаются в Атырауской области (фото)

Поисковые работы. Фото: ДЧС Атырауской области

Поиски тела утонувшего в Урале акима района продолжаются в Атырауской области, сообщается в официальном Instagram департамента по ЧС региона.

Как уточнили в ведомстве, данные предоставлены на 13:00 1 августа.

31 августа вечером прибывшие на место происшествия (в село Ортакшыл Махамбетского района) силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области начали поиски рыболовными снастями.

1 августа с 06:10 водолазами начаты подводные поисковые работы, уточнили в ДЧС.

В поисковых работах задействованы 9 сотрудников, 2 плавсредства и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области, а также 10 человек и 2 единицы техники районного отдела полиции, 10 работников и 1 единица техники МИО, а также родственники погибшего (15 человек).

"Со вчерашнего дня поиски продолжаются беспрерывно", - отметили в ДЧС.

Напомним, в воскресенье, 31 июля, в реке Урал в Атырауской области утонул аким Махамбетского района Ринат Джанглишов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981188-poiski-tela-rayonnogo-akima-prodolzhayutsya-v-atyrauskoy-oblasti-foto/