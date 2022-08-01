Аким района утонул в Урале в Атырауской области

Ринат Джанглишов. Фото: официальный сайт акимата Махамбетского района

В воскресенье, 31 июля, в реке Урал в Атырауской области утонул аким Махамбетского района Ринат Джанглишов. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

Как сообщает издание, несчастный случай произошел в селе Ортакшыл Махамбетского района.

"31 июля 2022 года в 22:38 поступило сообщение от дежурного РОП Махамбетского района. Он сообщил, что в селе Ортакшыл Махамбетского района в реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул аким района 1982 года рождения.

На место происшествия из Атырау выехали 3 спасателя и техника оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области", – сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Местное издание "Ак Жайык" уточняет, что тело мужчины еще не найдено. Кроме того, по данным журналистов, глава района купался в необорудованном для этого месте.

На официальном сайте акимата Махамбетского района указано, что Ринат Джанглишов был назначен акимом в феврале 2021 года.

Джанглишов имеет три высших образования по специальностям "экономист", "юрист" и "нефтегазовое дело".

В разные годы работал следователем Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Алматы, секретарем Атырауского городского маслихата, заместителем акима Атырау, возглавлял Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981068-akim-rayona-utonul-v-urale-v-atyrauskoy-oblasti/