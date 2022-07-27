Появились подробности гибели "черного" старателя в Акмолинской области

Иллюстративное фото: Aliyev Alexei Sergeevich/Getty Images

Стали известны детали гибели "черного" старателя на руднике Бестобе в Акмолинской области. Во время незаконной добычи золота использовалось взрывное устройство, передает сайт телеканала КТК.

Предполагается, что использование взрывного устройства и вызвало мощный обвал на глубине 610 метров, который привел к трагедии.

"Шахты на руднике Бестобе не работают по независящим от компании причинам уже больше года. Соответственно, нижние горизонты за это время были подвергнуты естественному затоплению грунтовыми водами. Но при этом нелегальные старатели продолжают незаконным образом проникать в шахты через вырытые в земле пролазы, так называемые дудки. Со своей стороны компания неоднократно предупреждала об опасной добыче", - заявил гендиректор ТОО "Казахалтын" Рустем Каракесов.

Как отметили корреспонденты телеканала, всего в забое шахты "Западная" обнаружили троих мужчин, которые никогда там не работали. Сообщается, что они занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. Их даже привлекали за это к административной ответственности.

В последний раз, по словам корреспондентов, один из членов группы использовал взрывное устройство, хлопок вызвал обвал. В результате произошедшего двое оказались заживо погребены.

Один погиб на месте, второй получил травмы. Третий член группы занимался приготовлением еды, услышав взрыв он поспешил на помощь и сумел вытащить лишь одного человека.

"В отношении третьего составлен административный протокол по статье 506 кодекса – это незаконное проникновение на охраняемые объекты. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Стоит отметить, что в этом году полицейскими уже к административной ответственности по статье 506 привлечено более 500 человек", - заявила официальный представитель ДП Акмолинской области Асель Абдрахманова.

Источник: сайт телеканала КТК.

Напомним, 25 июля стало известно о том, что в неработающей шахте Бестобе в Акмолинской области нашли троих "черных" старателей. Один из них погиб, второй был тяжело ранен.

За несколько дней до этого тело в спальном мешке нашли в той же шахте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980333-poyavilis-podrobnosti-gibeli-chernogo-staratelya-v-akmolinskoy-oblasti/