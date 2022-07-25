Еще одно тело нашли на золотодобывающей шахте в Акмолинской области

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Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в неработающей шахте Бестобе в Акмолинской области нашли еще троих "черных" старателей. Один из них погиб, второй – тяжело ранен.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании "Алтыналмас", владеющей рудником, мужчин нашли во время ежедневного осмотра – они находились на глубине 610 метров у "ствола" шахты "Западная".

Двоих выживших и тело погибшего подняли на поверхность, после чего вызвали скорую помощь и полицию.

Всех троих опознали: погибший и раненый оказались жителями поселка Заводской Акмолинской области, третий – житель поселка Новый Карабулак.

Подчеркивается, что никто из них не был работником рудника Бестобе и все трое неоднократно привлекались к ответственности, в том числе за незаконное проникновение на охраняемые объекты.

Один из задержанных пояснил, что все они занимались незаконной добычей золотосодержащей руды, однако в определенный момент произошел обвал и двоих мужчин завалило камнями. Первый погиб на месте, второй был тяжело ранен – у него переломы и ушибы.

Отмечается, что донести тело погибшего и пострадавшего до "ствола" шахты помогли другие "черные" старатели, которые еще находились внизу.

Также в компании сообщили, что у погибшего остались двое несовершеннолетних детей.

Напомним, что 22 июля на той же шахте в Акмолинской области в спальном мешке было найдено еще одно тело. Предположительно, мужчина был "черным" старателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980124-esche-odno-telo-nashli-na-zolotodobyvayuschey-shahte-v-akmolinskoy-oblasti/