Густой дым от пожара встревожил жителей Семея (фото, видео)

Пожар в Семее. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Сегодня, 12 июня, в соцсетях стали появляться видео и фото густого дыма, который поднимался над Семеем. Позже стало известно, что на пустыре горели автомобильные покрышки и трава. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

Кадры с черным дымом над Семеем были опубликованы в местных Instagram-сообществах. Жители задавались вопросами о том, что именно может гореть.

Позже в Департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области сообщили, что на открытой территории на пересечении улицы Пржевальского и улицы Лесной​ загорелись трава, кустарник и автомобильные покрышки.

По данным ведомства, площадь пожара составила 700 квадратных метров.

В ликвидации были задействованы шесть автоцистерн и 32 человека личного состава, а также две автоцистерны от "Семей Орманы" и два трактора.

Остановить распространение огня удалось в 16:44.

"Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем", – отметили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978110-gustoy-dym-ot-pozhara-vstrevozhil-zhiteley-semeya-foto-video/