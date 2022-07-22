Проверку столовой на Тенгизе начали после массового отравления рабочих

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На Тенгизском месторождении в Атырауской области отравилось несколько десятков нефтяников. После инцидента санэпидемиологи начали проверку кухни в столовой предприятия, сообщает сайт телеканала КТК.

11 человек, работавших на месторождении, были госпитализированы в инфекционную больницу с симптомами отравления, а еще 12 сотрудников лечатся амбулаторно.

Ранее нефтяники начали массово жаловаться на тошноту, рвоту и диарею. У некоторых поднялась температура. Сообщается, что столовая, где ели рабочие, сейчас закрыта.

Санэпидемиологи уже начали проверку – образцы продуктов отправили в национальный центр экспертизы.

"Однозначно это пищевое отравление, так как все обратившиеся пациенты ели в одном месте. Мужчины вместе работают, завтракают, обедают и ужинают в одном и том же месте. При обращении у всех были одинаковые жалобы.

Известно, что столовая принадлежит компании с ограниченной ответственностью. Все необходимые пробы и смывы уже взяты", – отметила замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Алия Бекешева.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что отравление произошло в среду, 20 июля. В областном управлении здравоохранения рассказали, что, по предварительной информации, пищевое отравление в одном из вахтовых поселков получили сотрудники подрядной компании "ISKER".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979702-proverku-stolovoy-na-tengize-nachali-posle-massovogo-otravleniya-rabochih/