6-летний мальчик утонул в Актюбинской области

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6-летний мальчик, оставшись на какое-то время без присмотра взрослых, утонул в реке Тамды в Актюбинской области. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Facebook.

По информации ведомства, трагедия произошла 10 июля в селе Есет батыра Алгинского района на реке Тамды. Место было не оборудовано для купания. Оставшись без присмотра родителей, здесь утонул 6-летний мальчик.

"Силами спасателей тело ребенка 2016 года рождения было извлечено из воды с глубины 2,5 метра", - отметили в ДЧС Актюбинской области.

Напомним, ранее стало известно, что 6-летний мальчик утонул в частном бассейне в Шымкенте. При этом он купался со спасательным кругом, однако тот ему не помог. Ребенок тоже на некоторое время остался без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977868-6-letniy-malchik-utonul-v-aktyubinskoy-oblasti/