Мать бросилась спасать: женщина и ее 13-летняя дочь едва не утонули в Уральске

Место происшествия. Фото: instagram.com/batysqaz_tjd

Вечером 11 июля женщина с дочерью едва не утонули в Уральске. 13-летняя девочка стала уходить под воду, на помощь ей бросилась мать. Об этом сообщили в ДЧС Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в 18.45 часов на реке Урал в районе Стеллы.

По информации ДЧС ЗКО, когда 13-летняя девочка начала тонуть, спасать ее бросилась 43-летняя мать.

Однако справиться с течением женщина не смогла и тоже стала тонуть. При этом они купались в необорудованном месте.

К матери с дочерью на помощь вовремя подоспели спасатели и вытащили обеих из воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске наказали едва не утонувшего в реке мужчину, потому что он купался в неустановленном месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978045-mat-brosilas-spasat-zhenschina-i-ee-13-letnyaya-doch-edva-ne-utonuli-v-uralske/