Едва не утонувшего в реке мужчину наказали в Усть-Каменогорске

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске в реке Иртыш очевидцы заметили тонущего мужчину и сразу позвонили спасателям. К счастью, его удалось спасти. Однако он был привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ДЧС ВКО на своей официальной странице в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, после сообщения спасатели на моторной лодке оперативно прибыли на место происшествия.

На воде в 3-4 метрах от берега из последних сил держался 34-летний мужчина. Сотрудники извлекли его из воды и доставили на спасательную станцию.

Молодой человек дрожал от холода и даже не мог говорить. Его напоили чаем и укрыли теплым одеялом.

Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего. В медицинской помощи он не нуждался.

"Как выяснилось, мужчина купался в неустановленном месте в районе садоводческого товарищества "Восточник-1". Его понесло течением, он выбился из сил. За купание в неустановленном месте по статье 364 КоАП РК мужчина привлечен к административной ответственности", - пояснили в ДЧС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976424-edva-ne-utonuvshego-v-reke-muzhchinu-nakazali-v-ust-kamenogorske/