Подросток погиб под колесами поезда в Атырау

Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагедия произошла на перегоне "Акжайык-Тендык" в Атырау в минувшую среду, 6 июля. Подросток погиб под колесами поезда, передает издание "Мой город".

Гибель подростка на перегоне прокомментировали в пресс-службе полиции на транспорте.

"Линейным отделом полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека",- сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время по данному делу проводятся необходимые следственные действия.

В полиции также добавили, что иная информация не подлежит разглашению, согласно положениям уголовно-процессуального законодательства нашей страны.

Напомним, месяц назад похожая трагедия произошла в Алматы - поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977422-podrostok-pogib-pod-kolesami-poezda-v-atyrau/