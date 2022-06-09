Мужчина скончался после наезда поезда в Алматы

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Трагический инцидент произошел в Алматы вчера, 8 июня, поздним вечером – поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

Видео с места трагедии появилось в соцсетях.

Как сообщили в правоохранительных органах, сообщение о наезде пассажирского поезда на пешехода поступило в полицию 8 июня в 22:10. Сама же трагедия произошла на участке между станциями Алматы-1 и Алматы-2.

К сожалению, спасти мужчину не удалось: он скончался в больнице.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", – добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973305-muzhchina-skonchalsya-posle-naezda-poezda-v-almaty/