Власти Милана решили выключить большинство фонтанов в городе из-за сильной засухи

Милан, Италия. Иллюстративное фото: Pexels

Власти итальянского города Милана решили временно выключить большинство фонтанов из-за сильной за последние десятилетия засухи, которая застала регион, передает The Guardian.

Десятки декоративных фонтанов в Милане были выключены еще в минувшие выходные. Еще десятки фонтанов будут выключены в ближайшие дни в целях экономии воды.

Питьевые фонтаны, а также фонтаны с рыбой и растениями останутся работать в обычном режиме.

Жителей центральных районов Милана также попросили экономить воду. А кондиционеры в офисах и рабочих помещениях нельзя будет включать ниже 26 градусов по Цельсию, чтобы сократить потребление энергии.

С наступлением лета Италия переживает сильную жару. В некоторых регионах, как ожидается, температура превысит 40 градусов. Засуха особенно сильно ударила по северным районам города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1976019-vlasti-milana-reshili-vyklyuchit-bolshinstvo-fontanov-v-gorode-iz-za-silnoy-zasuhi/