Мужчина утонул в реке Иртыш в Семее

Спасатели вытащили тело утонувшего мужчины в Семее. Фото: ДЧС ВКО

В Семее 36-летний мужчина утонул в Иртыше. Отмечается, что он купался в необорудованном месте. Об этом сообщается на официальном сайте ДЧС ВКО.

Трагический случай произошел вчера, 20 июня, в Семее. По данным ДЧС, в реке Иртыш при купании в необорудованном месте утонул мужчина 1985 года рождения.

"Силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО проводились поиски. 21 июня в 10:57 поисковой группой тело обнаружено и извлечено из воды на расстоянии 40 метров от берега", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что тело погибшего было найдено на глубине около 5 метров.

Спасатели подчеркнули, что в этом месте на дне водоема находятся глубокие ямы, а потому данный участок не отвечает мерам безопасности.

"Более того, сотрудниками ЧС на постоянной основе проводятся рейды на этом участке совместно с полицией.

По результатам рейдов составлено три административных материала по статье 440 за распитие спиртных напитков и 10 протоколов за нарушение правил общего водопользования по статье 364 КоАП РК", – говорится в сообщении департамента по ЧС.

В ДЧС ВКО попросили граждан не пренебрегать рекомендациями спасателей и выбирать для купания только оборудованные пляжи, где на помощь могут оперативно прийти спасатели и медики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975112-muzhchina-utonul-v-reke-irtysh-v-semee/