Тела двух девочек в одежде извлекли из воды в Улытауской области

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В Жанааркинском районе Улытауской области в водоеме нашли тела двух школьниц. Погибшим было 10 и 12 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Трагедия произошла 20 июня недалеко от села Актау.

"20 июня в Жанааркинском районе в 20 километрах от села Актау на водоеме утонули двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Тела девочек в одежде извлекли из воды очевидцы и спасатели ДЧС. Обстоятельства гибели устанавливаются органами полиции", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В департаменте полиции региона также прокомментировали случившееся. В ведомстве отметили, что факт зарегистрирован, по нему назначены экспертизы.

Напомним, 15 июня в Акмолинской области утонули двое мальчиков 6 и 9 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975051-tela-dvuh-devochek-v-odezhde-izvlekli-iz-vody-v-ulytauskoy-oblasti/