Приехали к реке на велосипедах: двое детей погибли в Акмолинской области

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В Акмолинской области произошла очередная трагедия на воде - в реке утонули два мальчика 6 и 9 лет. Дети находились на природе без сопровождения взрослых, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

15 июня в 18.23 часов в дежурную часть Астраханского РОП поступило телефонное сообщение участкового инспектора о том, что вблизи села Первомайка на берегу реки Ишим утонули двое мальчиков 6 и 9 лет.

Стражи порядка выяснили, что трое детей без сопровождения взрослых приехали на велосипедах искупаться.

О трагедии взрослым сообщил третий 8-летний ребенок, который позвал на помощь односельчан. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что 12-летняя девочка утонула в реке Есиль в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974394-priehali-k-reke-na-velosipedah-dvoe-detey-pogibli-v-akmolinskoy-oblasti/