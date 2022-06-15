12-летняя девочка утонула в реке в Акмолинской области (видео)

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Вчера, 14 июня, 12-летняя девочка утонула в реке Есиль в селе Жибек Жолы. Несчастный случай произошел непригодном и не оборудованном для купания месте, сообщается на официальном сайте ДЧС Акмолинской области.

Трагедия произошла вчера около 8 часов вечера на одной из зон отдыха у реки Есиль, в пригороде Нур-Султана.

Как сообщили представители областного департамента по ЧС, девочка 2010 года рождения, оставшись без присмотра родителей, решила прогуляться с еще одним несовершеннолетним ребенком по воде.

"Одна девочка дошла до места, где по колено (воды – прим. ред.), и остановилась, а другая, к сожалению, прошла чуть дальше и провалилась в обрыв, который имелся на дне реки", – рассказал замначальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

На место происшествия был направлен оперативно-спасательный отряд ДЧС города Нур-Султана. Тело погибшего ребенка в одежде было обнаружено и извлечено в 20:58.

В ведомстве отметили, что 21 мая было проведено обследование водоема у этой зоны отдыха, после чего специалистами был выдан акт о непригодности данного места к купанию из-за измененного рельефа дна.

28 мая на данной зоне отдыха были проведены профилактические работы по разъяснению основных требований правил безопасности на водоеме и оборудования зоны отдыха спасательным постом. Был установлен информационный стенд о запрете купания и оставления детей без присмотра на водоеме.

В ДЧС Акмолинской области напомнили о важных правилах поведения на воде:

не ныряйте в непроверенных и не оборудованных местах;

не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания;

не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

если вы находитесь на водоеме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

при ловле рыбы с использованием плавсредств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты.

"Не забывайте, что несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу!" – подчеркнули сотрудники ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974268-12-letnyaya-devochka-utonula-v-reke-v-akmolinskoy-oblasti-video/